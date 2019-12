W Toruniu coraz bardziej świątecznie. Wkrótce w mieście zabrzmią kolędy./fot. Słąwomir Kowalki/torun.pl

W grodzie Kopernika startuje wielkie kolędowanie przy szopce Bożonarodzeniowej na Rynku Nowomiejskim. Ta miejska tradycja cieszy się dużym zainteresowaniem artystów oraz mieszkańców.

- Do 5 stycznia, każdego dnia można będzie posłuchać kolęd i pośpiewać z wykonawcami - zapowiada Przemysław Drahaim z Toruńskiej Agendy Kulturalnej.



- Spacerowicze codziennie mogą się natknąć na kolędy i pieśni świąteczne wykonywane na żywo przez ciekawych toruńskich artystów, bardzo różnych: od tych najmłodszych, po seniorów. Pojawią się chóry, chociażby chór nauczycielski Con Anima, ale także dzieciaki ze scholi „Promyki Maryi", czyli bardzo ciekawe osoby, które w śpiewanie wkładają całe serce, tak jak to powinno wyglądać właśnie w tym świąteczne bożonarodzeniowe w czasie.



W sobotę (21.12.) przy szopce Bożonarodzeniowej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu wystąpi zespół „Iskierki" z Młodzieżowego Domu Kultury, w niedzielę (22.12.) grupa muzyczna ze Szkoły Podstawowej nr 3, pojawią się także finaliści „V Cecyliańskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej” i wielu innych Kolędowanie przy szopce potrwa do 5 stycznia. Spotkania odbywać będą się codziennie o godzinie 17.00. Zwieńczeniem wydarzenia będą tradycyjne obchody Święta Trzech Króli.