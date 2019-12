Uczniowie bydgoskiej „budowlanki” podzielili się opłatkiem z Panią Jagodą z Sośna, której dom mocno ucierpiał dwa lata temu podczas sierpniowej nawałnicy.

Jeszcze niedawno młodzi remontowali Pani Jagodzie łazienkę i korytarz. Kobieta nie tylko przeżyła ciężko nawałnicę, a potem doznała też udaru mózgu. Dzisiejsze spotkanie wigilijne było dla niej niespodzianką, więc nie brakowało łez.– Pani Jagoda jest osobą, której charytatywnie pomagaliśmy remontować dom. Wtedy poznaliśmy się bliżej i okazało się, że to przemiła osoba. Jest też niezwykle samotna, więc chcieliśmy coś zorganizować dla niej fajnego na Wigilię, żeby chociaż w święta nie czuła się sama – mówili uczniowie.– Miałam udary, zawsze marzyłam o prysznicu, no i się doczekałam. Mam łazienkę, ubikację, przedpokój. Zrobili to ci młodzi ludzie, tego nie da się opowiedzieć, jestem w szoku – mówiła Pani Jagoda, nie mogąc powstrzymać łez.Spotkanie odbyło się w salce katechetycznej parafii pw. św. Wojciecha na bydgoskim Okolu.