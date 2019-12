Zarzut nieumyślnego narażenia swojego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu postawiono 32-latce z Torunia, której czteroletni synek wypadł z 11. piętra.

Do wypadku doszło 19 września, czterolatek przeżył upadek z 11. piętra wieżowca. W tym czasie jego matka miała pójść wyrzucić śmieci. Mieszkanie było puste.– Ewa P. jest matką tego chłopca, na której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo – mówi prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu. – Prokurator przyjął, że do czynu doszło w sposób nieumyślny. Kobieta została przesłuchana, złożyła krótkie wyjaśnienie. Podejrzana nie przyznała się do winy.Kobiecie może grozić do roku pozbawiania wolności. Czterolatek jest w dobrym stanie, przechodzi rehabilitację.