Parlamentarzysta PSL przeprasza na swoim oficjalnym profilu na Facebooku za absencję podczas czwartkowego głosowania w Sejmie.

Dariusz Kurzawa wyjaśnia, że o godz. 10.00, gdy rozpoczęło się posiedzenie Sejmu, brał udział w obradach zespołu parlamentarnego, co jest potwierdzone na liście obecności.Wcześniej - o godz. 8.30 - uczestniczył w spotkaniu klubu Koalicja Polska PSL Kukiz. Poseł dodaje też, że nie było żadnej informacji na temat planowanych głosowań. – Wzięto nas z zaskoczenia – podkreśla. – Jeśli jesteście zawiedzeni, rozczarowani, to przepraszam i będę się starał więcej Was nie zawieść – napisał Dariusz Kurzawa.Chodzi o czwartkową nieobecność posłów podczas głosowania, kiedy to zabrakło parlamentarzystów opozycji, aby odrzucić projekty ustaw sądowych. Nieobecnych było prawie 30 posłów. Wśród nich - dwóch z naszego regionu - poza Dariuszem Kurzawą jeszcze Tadeusz Zwiefka z PO.