Część wyróżnionych osób otrzymała odznaczenia nadane przez Prezydent RP. Fot. Katarzyna Bogucka

Wigilia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej województwa kujawsko - pomorskiego stała się okazją i do życzeń świątecznych i do wręczenia odznaczeń nadanych przez prezydenta oraz ministra rolnictwa.

Gratulacje 11 wyróżnionym pracownikom składał Główny Inspektor Weterynarii Bogdan Konopka, którego zapytaliśmy również o ogniska choroby ASF w kraju i w regionie.



- Przypadki, które pojawiły się w odległości 300 i 360 km od nas, które wystąpiły 14 listopada, skażony teren został ogrodzony. Długość ogrodzenia wynosi około 200 km. Trwa szukanie zwłok padłych dzików, już wiemy, że liczba dzików jest tam niedopuszczalnie wysoka. Obserwujemy sytuację. Będzie następował wzmożony odstrzał od zewnątrz do centrum, gdzie te skażenia miały miejsce. Współpracujemy również z niemiecką służbą weterynaryjną - powiedział Bogdan Konopka.



Za kilka dni wejdzie w życie ustawa dotycząca szczególnych okoliczności wprowadzania odstrzałów dzików.



- Ustawa ma ułatwić zwalczanie nie tylko ASF, ale także innych chorób. Aby wojewoda miał instrumenty w ręku i żeby mógł powoływać specjalne grupy w tym celu. Będą również wprowadzone tłumiki, które nie będą powodować huku i straszenia zwierzyny. Ponadto utrudnianie polowania będzie traktowane jak przestępstwo. Dotyczy to również tych, którzy nie pozwolą na wejście na swój teren. W momencie walki z chorobą nie może być takich przeszkód, bo to jest interes państwa, gospodarki narodowej i będziemy się tego trzymać - powiedział Bogdan Konopka.



Główny Inspektor Weterynarii podkreślił, że region kujawsko - pomorski jest przygotowany na ewentualne pojawienie się ognisk afrykańskiego pomoru świń. Szkolenia dotyczące reżimu higienicznego przeszli urzędnicy, lekarze weterynarii, leśnicy, rolnicy, hodowcy.



Na podstawie wyników badań uzyskanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, od 14 listopada do 15 grudnia 2019 r. potwierdzono wystąpienie 53 przypadków ASF u dzików w zachodniej części Polski, w tym stwierdzono: 48 przypadków w województwie lubuskim, 2 przypadki w województwie dolnośląskim, 3 przypadki w województwie wielkopolskim.