W najbliższych dniach, a może nawet godzinach ma zostać otwarty pierwszy z siedmiu kujawsko-pomorskich odcinków drogi ekspresowej S5 - od Jaroszewa do granic województwa.

Ekspresowa „piątka” połączy cztery z ośmiu największych miast w Polsce. W połowie grudnia uruchomiono ostatni odcinek trasy pomiędzy Poznaniem, a Wrocławiem.S5 w Kujawsko-Pomorskiem będzie mieć prawie 130 kilometrów długości. Prowadzić będzie od Nowych Marzów koło Grudziądza do granicy z Wielkopolską. Aktualnie w budowie są cztery z siedmiu odcinków. Na pozostałych trwa przetarg na wybór wykonawcy, który dokończy budowę po wyrzuconej z placu budowy firmie z Włoch.Dwa pierwsze odcinki w Kujawsko-Pomorskiem drogowcy planują otworzyć jeszcze w tym roku. W najbliższych dniach, a może nawet godzinach dla ruchu ma zostać udostępniony fragment drogi od Jaroszewa do granic województwa. Aktualnie trwają odbiory.To najdłuższy z siedmiu odcinków realizowanych w naszym regionie. Jego długość wynosi nieco ponad 25 km. Do końca roku drogowcy planują też otwarcie odcinka Aleksandrowo-Tryszczyn na obwodnicy Bydgoszczy.