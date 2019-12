Zaginęła 35-letnia mieszkanka Bobrownik

Zaginiona Justyna Cieszyńska. Fot. Nadesłane

Funkcjonariusze z powiatu lipnowskiego poszukują zaginionej we wtorek 17 grudnia Justyny Cieszyńskiej. 35-latka wyszła z domu w godzinach porannych i do tej pory nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Kobieta mieszka w Bobrownikach na ul. Lipnowskiej.

Rysopis:



Wiek ok 35-40 lat, 165-170 cm wzrostu, włosy proste, ciemny blond, za ramiona, oczy niebieskie, uszy małe przylegające.



Zaginiona jest prawdopodobnie ubrana w kurtkę długości ľ koloru niebieskiego lub granatowego i czarne kozaki do kolan.



Wszystkie osoby, które widziały kobietę lub maja wiadomości o miejscu jej przebywania proszone są o kontakt z dyżurnym lipnowskiej jednostki pod nr. tel.: 54 231 86 00