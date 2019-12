Toruńscy radni przyjęli budżet na 2020 rok. Po stronie wydatków zapisano miliard 506 milionów złotych, najwięcej na oświatę. - Ponad 320 mln zarezerwowano na inwestycje - mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.

- Dominujące grupy wydatków to jest utrzymanie oświaty toruńskiej, chodzi o ponad 400 mionów złotych, a także wydatki związane z zapewnieniem świadczeń społecznych i socjalnych różnego rodzaju. Nie zabraknie pieniędzy na inwestycje, w głównej mierze te, które już się rozpoczęły, bądź na które już są podpisane umowy, rozstrzygnięte przetargi. Będziemy kontynuowali modernizację, rozbudowy toruńskich szkół, obiektów przyszkolnych - zapowiada Michał Zaleski.Zadłużenie na koniec 2020 roku miasto szacuje na 1 mld 152 mln. Radni zdecydowali też o połączeniu Domu Muz i Dworu Artusa w jedną instytucję.- To dobra decyzja dla toruńskiej kultury - mówi Łukasz Wudarski, dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa.- Chcę wierzyć, że teraz Nowy Dwór Artusa będzie nie tylko impresariatem, ale także miejscem, gdzie będzie funkcjonowała edukacja od podstaw. My już w Dworze Artusa tą edukacją się zajmowaliśmy, ale nie mieliśmy możliwości, środków i animatorów, ludzi do tego, żeby się tym zajmować w pełni profesjonalnie. Wcielenie, czy też połączenie z Domem Muz daje nam taką możliwość. Wierzę głęboko, że zawojujemy toruńską kulturę.Podczas sesji przegłosowano także projekt, którym zainteresowani są najbardziej rodzice. Od maja, na lewobrzeżu, przy ulicy Andersa zacznie działać miejski żłobek dla ponad 140 maluchów.