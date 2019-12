Tradycyjne Jasełka ze Światłem odbywają się w Toruniu już od 14 lat. Spektakl, pt. „Boże Narodzenie u Babci" realizuje Toruńska Grupa Teatralna EFATA, która działa przy Fundacji Światło. Zamiast kupować bilet, można wesprzeć organizatorów wrzucając do puszki dowolną kwotę. Ostatnie przedstawienie!

Rolę aktorów jak zawsze powierzono scenicznym amatorom. A wśród nich są przyjaciele Fundacji: Marcin Czyżniewski Przewodniczący Rady Miasta Torunia, Piotr Hoffman przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Cristiana oraz Wojtek Łopaciński podróżnik. Spektakl wystawiany jest w Teatrze Baj Pomorski - ostatni raz w czwartek, o godz. 19:00.A co na scenie? Sprawdzała to Iwona Muszytowska - Rzeszotek.- W tym roku tekst scenariusza napisał Jurek Muchewicz i one są troszkę inne, aczkolwiek mówią o tym samym, czyli mówią o narodzinach Pana Jezusa, o Pasterza, którzy szukają żłóbka, o królach, którzy idą do żłobka. Jest ta sama kanwa, tylko jest troszkę zmieniona treść - mówi Teresa Stępień - Nowicka, reżyser spektaklu, zaprzyjaźniona z Teatrem Efata i z Fundacją Światło.Dominika Kocur i Ula Kwiatkowska to młode aktorki grające w świątecznym przedstawieniu.- Fabuła jest taka: dzieci z Londynu przyjeżdżają do babci, by spędzić z nią święta. Przychodzą właśnie na te jasełka: jest Maryja, Józef, jest też babcia. Dzieci rozpoznają ją, wchodzą na scenę i witają się z Panem Jezusem.