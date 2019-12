Uczniowie z Brzozówki (powiat toruński) włączyli się w ogólnopolską akcję "Rodacy bohaterom". Do 3 stycznia prowadzona jest zbiórka żywności długoterminowej oraz białych i czerwonych zniczy.

Dary trafią do Polaków mieszkających na Kresach w często bardzo trudnych warunkach. Dzieci rysują też kartki z życzeniami dla rodaków– Nie zapominamy o bohaterach polskich, którzy walczyli za ojczyznę. Dziękujemy im za to, że walczyli za wolną Polskę i że żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy - mówili uczniowie. – Tam są życzenia dla bohaterów, wszystkie kartki są własnoręcznie zrobione. Sami je ozdabialiśmy, poświęciliśmy na to całe lekcje - dodali.Dary i kartki można przynosić w Toruniu m.in. do biur poselskich Iwony Michałek i Pawła Szramki. Szczegóły – na facebookowej stronie wydarzenia "Rodacy Bohaterom 2019 - Toruń".