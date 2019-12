– Czekamy na konkrety - tak Piotr Wardowski z Rady Osiedla Miedzyń-Prądy przyjmuje informację, że ma być budowany basen w tej dzielnicy Bydgoszczy. Przewiduje to przyjęty w środę przez radnych budżet Bydgoszczy na 2020 r.

– To bardzo pozytywna informacja. Bardzo się cieszymy, ale z radością i ze świętowaniem poczekamy do konkretów czyli do pierwszego przetargu i do momentu, kiedy budowa ruszy – mówi Piotr Wardowski.Prace przygotowawcze do budowy mają rozpocząć się w przyszłym roku. Mieszkańcy bydgoskiego Miedzynia od dawna walczą o tę inwestycję. Kilka lat temu napisali nawet list otwarty do prezydenta miasta i radnych, pod kltórym zebrali ponad 4 tys. podpisów.Basen powstanie przy Zespole Szkół nr 8 przy ul. Pijarów. Ma kosztować około 15 mln zł.