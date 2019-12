Marszałek Piotr Całbecki, starosta, burmistrz i wójt gminy Golub-Dobrzyń podpisali list intencyjny w sprawie organizacji obchodów. Fot. Mikołaj Kuras

Błękitna Armia gen. Józefa Hallera wkroczy do Golubia w 100. rocznicę powrotu Pomorza do Macierzy. W inscenizacji historycznej weźmie udział 100 osób. Wojewódzkie uroczystości odbędą się 17 stycznia w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie we wtorek marszałek Piotr Całbecki, starosta, burmistrz i wójt gminy Golub-Dobrzyń podpisali list intencyjny w sprawie organizacji obchodów.