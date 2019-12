Regina i Marek Piątkowscy./fot. Katarzyna Bogucka

Coraz bliżej do bydgoskiego Orszaku Trzech Króli. Tym razem wydarzenie nawiązywać będzie do wielkich narodowych rocznic między innymi do stulecia powrotu Bydgoszczy do macierzy i setnych urodzin papieża Jana Pawła drugiego. O szczegółach mówią organizatorzy orszaku Regina i Marek Piątkowscy.

- Na bydgoskim Starym Rynku dr Jan Biziel witał wojska polskie, i my z tego powodu chcemy także na Starym Rynku zakończyć nasz orszak, żeby nawiązać właśnie do tej tradycji historycznej. Mamy w planie zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej młodzieży, która będzie przebrana w stroje z lat 20., pojawią się także żołnierze w mundurach z tamtych lat. Mamy też drugą piękną rocznicę, urodziny Jana Pawła II, który urodził się w roku 1920 roku. Zaśpiewamy z tej okazji ulubioną kolędę papieża - zapowiada Marek Piątkowski.



- Bydgoski orszak trzech króli związany jest też z udziałem zwierząt. Główną atrakcją tego orszaku jest, jest wiadomo, wielbłąd Gacek, ale będą także konie, na których pojadą dwaj królowie, pojawią się także w tym roku alpaki, będzie owieczka na scenie, a pasterze poniosą gołąbka, którego mają wręczyć małemu Jezusowi. W rolę Jezusa wcieli się 14 - miesięczny Filip - mówi Regina Piątkowska.



Te aktorskie plany - jak zapowiadają organizatorzy - nie są jednak ostateczne. W minionych latach bywało, że odtwórcy roli Jezuska, z racji na zimową aurę, po prostu chorowali, więc trzeba było awaryjnie szukać innej świętej rodziny. Warto wiedzieć, że w tym roku role orszakowych postaci nie będą recytowane, a śpiewane. W postać króla Baltazara tradycyjnie wcieli się ciemnoskóry misjonarz Izaac Antwi-Boasiako, który specjalnie na orszak przyleci do Bydgoszczy z Irlandii, gdzie posługuje.





Podpowiedzi dotyczące przebrania można znaleźć na stronie: www.orszak.bydgoszcz.pl.



