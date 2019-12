Podczas tegorocznego Sylwestra w Bydgoszczy przeniesiemy się w czasie do 1920 roku. Wszystko z okazji 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski, którą obchodzić będziemy w przyszłym roku.

Muzyczna podróż przez minione dziesięciolecia rozpocznie się od zabawy w stylu przedwojennych kabaretów, gdzie królowały wieczorowe kreacje, pawie pióra, cylindry i smokingi, a na deskach teatrzyków rewiowych błyszczały talenty Eugeniusza Bodo, Zuli Pogorzelskiej i Adolfa Dymszy. Ponadczasowe przeboje tamtych lat usłyszymy w wokalno-tanecznym widowisku w wykonaniu współczesnych gwiazd filmu i seriali - Edyty Jungowskiej, Małgorzaty Lewińskiej, Artura Pontka i Dariusza Taraszkiewicza.Historyczną atmosferę będą także tworzyć statyści w strojach z epoki oraz grupy rekonstrukcyjne. Na rynku stanie także biały cadillac z 1921 roku.Później przeniesiemy się do amerykańskich klubów nocnych, gdzie w latach 30. rozpoczynał światową karierę piosenkarz wszech czasów - Frank Sinatra. Wielkie przeboje tego wykonawcy zaśpiewa w sylwestrową noc Krzysztof Kiljański. Towarzyszyć będą mu m. in. Henryk Miśkiewicz (saksofon), Robert Majewski (trąbka) czy Marcin Jahr (perkusja).Listę gwiazd, które wystąpią w ostatni wieczór tego roku na Starym Rynku zamyka grupa Pectus, która przeniesie publiczność ponownie w muzyczny XXI wiek, przypominając swoje najpopularniejsze piosenki – m.in. „Barcelona”, czy „Bez Ciebie”. Widowisko pełne muzyki i tańca zakończy zabawa z DJ-em w rytmie największych przebojów, które w 2019 roku rządziły na listach wszystkich rozgłośni radiowych.Impreza rozpocznie się o godz. 21.00 i zakończy o godz. 1.30. Poprowadzą ją Malwina Bielicka i Jacek Pawlewski. – Tak jak w poprzednim roku, podczas Sylwestra w Bydgoszczy nie będzie pokazu fajerwerków, ani innych głośnych pokazów pirotechnicznych z uwagi na dobro i zdrowie zwierząt. W zamian za to odbędą się pokazy laserowe - zapowiada ratusz.